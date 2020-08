Entretien Saied-Mechichi

Le président de la République Kaïs Saïed a conféré, lundi, au palais de Carthage avec Hichem Mechichi, chef du gouvernement désigné et ministre de l’Intérieur au sein du gouvernement de gestion des affaires courantes.

La séance plénière de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) qui sera consacrée, demain mardi, au vote de confiance au nouveau gouvernement proposé a été au centre de l’entrevue, indique un communiqué de la présidence de la République.

A ce propos, l’accent a été également mis sur la nécessité de surmonter tous les obstacles en vue de répondre aux aspirations du peuple tunisien.

Par ailleurs, les deux parties ont discuté de la situation sécuritaire et politique générale dans le pays et examiné les différents défis qui se posent sur les plans économique et social, durant cette conjoncture délicate, lit-on dans le même communiqué.