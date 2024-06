Espagne : Nouveau signalement des poivrons marocains !

Le Système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) de l’Union européenne a émis une nouvelle alerte concernant un possible risque sanitaire des poivrons doux exportés par le Maroc. L’organisme a fait savoir que des pesticides, le chlorpyrifos et le fénazaquin, considérés comme nocifs, ont été détectés une cargaison à son arrivée en Espagne, selon des des sources médiatiques.

Alors que le RASFF a classé l’alerte comme «risque élevé», les autorités sanitaires ont rapporté que la cargaison concernée a été bloquée à la frontière marocaine pour éviter son acheminement vers le marché espagnol. Le RASFF n’est d’ailleurs pas à sa première alerte. En mai dernier, une précédente cargaison marocaine a été signalée.

Ces alertes se multiplient dans un contexte de tensions entre les agriculteurs européens et les importateurs de fruits et légumes marocains. Les premier accusent les seconds de concurrence déloyale et de non-respect des normes sanitaires européennes. Certains agriculteurs ont même eu recours au blocage de certaines routes, en s’en prenant aux cargaisons exportées.

Démentant ces allégations, le secrétaire général de la Confédération marocaine de l’agriculture (COMADER), Youssef Alaoui, a précédemment affirmé que les produits marocains étaient bien conformes aux normes sanitaires européennes. Par la même occasion, il a fustigé le blocage des cargaisons.

Aussi, la COMADER a précédemment réagi à ces mouvements, déclarant qu’elle se réserve «le droit de défendre les intérêts légitimes des exportateurs marocains».