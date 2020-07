Etats-Unis: l’épidémie ralentit dans quelques foyers, mais continue ailleurs

Dans plusieurs régions des Etats-Unis, l’épidémie de Covid-19 semble marquer le pas, mais la Californie a encore battu un record de contaminations et les experts préviennent que l’importante pénurie de tests empêche de prédire quand la pandémie atteindra son « pic ».

Si l’on s’en tient au nombre officiel de nouveaux cas détectés, plusieurs Etats ont stoppé la hausse exponentielle qui était observée en juin, comme l’Arkansas, l’Iowa, les Caroline du Nord et du Sud et l’Arizona, dont la capitale Phoenix était il y a quelques semaines l’un des foyers les plus actifs de circulation du coronavirus dans le pays.

Les alertes répétées de responsables sanitaires, les fermetures de bars et les obligations locales de port du masque décidées depuis juin semblent porter leurs fruits, bien qu’au niveau fédéral, Donald Trump ait attendu ces derniers jours pour s’inquiéter publiquement et dire que porter un masque était un geste « patriotique ».