Évolution de 88,8% des recettes d’ exportation de l’huile d’olive tunisienne à fin mai 2024

Les recettes d’exportation de l’huile d’olive tunisienne ont augmenté de 88,8%, à 3963 millions de dinars durant les 7 premiers mois de la campagne 2023/24 (novembre 2023-mai 2024) par rapport à la même période de celle de 2022/23, selon le bulletin mensuel de l’ONAGRI, publié samedi.

Les quantités exportées ont atteint 148,7 mille tonnes en hausse de 12,3%. Le prix moyen enregistré durant l’actuelle campagne 2023/24 a augmenté de 68,2% à 26,65 D/kg contre 15,84 D/kg lors de la même période de la campagne précédente. L’Espagne est la principale destination de l’huile d’olive tunisienne avec 47,4%, suivie par l’Italie (42,2% ) et les Etats-Unis (33,8%).

Durant la même période, les exportations de l’huile d’olive biologique ont atteint 32,589 mille tonnes d’une valeur de 880,9 MD avec un prix moyen de 27,03 D/kg. La part de l’huile d’olive biologique dans le total des exportations de l’huile d’olive tunisienne est de 21,9% en termes de quantité et de 22,2% en termes de valeur.

Les quantités de l’huile d’olive conditionnée exportées n’ont pas dépassé 5% du total de l’huile d’olive biologique exportée. L’Italie en est la principale destination avec 50,69%, suivie par l’Espagne (30,65%) et la France (12,27%).

