Exercice naval tuniso-américain en Méditerranée

Le destroyer de missiles guidés de classe Arleigh Burke, USS Winston S. Churchill (DDG 81) a effectué un exercice naval de la catégorie « exercice de passage (PASSEX) » avec ses homologues de la marine tunisienne en mer Méditerranée, le 22 août 2020.

Winston S. Churchill a mené l’exercice au large des côtes d’Afrique du Nord avec les navires de la marine tunisienne Hanon (612) et Hasdrubal (509).

« L’équipage et moi-même sommes honorés de pouvoir nous entraîner avec nos partenaires nord-africains », a déclaré le Cmdt Timothy F. Shanley, commandant de Winston S. Churchill. « La conduite d’exercices comme celui-ci renforce nos relations professionnelles et améliore la coordination générale avec les alliés et les militaires partenaires. »

Les navires de la marine américaine organisent régulièrement des formations avec les alliés et les partenaires afin d’améliorer l’interopérabilité et d’augmenter les capacités afin de renforcer la sécurité maritime régionale.

Le Winston S. Churchill a quitté Norfolk, en Virginie, le 10 août pour un déploiement régulier afin de « maintenir la stabilité et la sécurité maritimes, assurer l’accès, dissuader les agressions et défendre les intérêts des États-Unis, des alliés et des partenaires dans le monde entier », explique un communiqué de la 6ème Flotte américaine.

Celle-ci, dont le siège est à Naples, en Italie, mène tout l’éventail des opérations navales et interarmées, souvent de concert avec des partenaires alliés et interinstitutions, afin de promouvoir les intérêts nationaux des États-Unis ainsi que la sécurité et la stabilité en Europe et en Afrique.