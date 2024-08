Exportation de l’électricité : Sonatrach, Sonelgaz et l’ENI signent un accord

Un protocole de coopération a été signé entre Sonatrach et Sonelgaz, les géants énergétiques algériens, et la société italienne Eni, rapporte APS.

Ce protocole vise à réaliser des études de faisabilité pour un projet de connexion électrique entre les réseaux algériens et italiens via un câble sous-marin. Cette initiative permettra d’échanger ou de fournir de l’électricité au marché italien et européen.

Ce protocole fait suite aux accords stratégiques signés à Alger le 23 janvier 2023, renforçant la collaboration entre Sonatrach et Eni. Ces accords portent sur des projets futurs communs relatifs aux approvisionnements énergétiques, à la transition énergétique et à la décarbonation.

En outre, ils soulignent les ambitions de l’Algérie de se positionner comme un fournisseur majeur d’énergie pour l’Europe, y compris dans le domaine de l’électricité​

Ces nouvelles initiatives marquent une étape importante dans les efforts de l’Algérie et d’Eni pour promouvoir l’efficacité énergétique, le développement des énergies renouvelables, ainsi que des projets de captage et de stockage du CO₂ et d’hydrogène vert.