Exportation de l’huile d’olive : Préparation d’un programme de commercialisation

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche a indiqué samedi, qu’il a été décidé d’annuler l’autorisation préalable, pour l’exportation de l’huile d’olive et d’inviter les exportateurs à tirer profit des dispositions de décret n°949, pour l’année 2019, completant le decret n°94-1744 de 1994, lequel fixe les conditions d’exemption de contrôle technique, lors de l’exportation.Il a ajouté, qu’à l’issue de la tenue du Conseil national d’Olive, le 15 novembre 2024, il a été décidé, aussi, d’accelerer le rythme d’exportation de l’huile d’olive conditionnée à forte valeur ajoutée, et de mettre en place un programme de commercialisation pour conquérir de nouveaux marchés extérieurs, ainsi que de renforcer la participation des professionnels tunisiens dans les manifestations internationales agricoles.Il s’agit également de continuer à soutenir les sociétés industrielles productrices de l’huile d’olive, grâce à l’appui du Fonds de promotion de l’huile d’olive conditionnée, et la promotion de l’huile d’olive tunisienne sur les marchés promoteurs.Parmi les décisions annoncées figure la poursuite du programme d’intervention de l’Office national de l’huile (ONH) d’achat de quantités de l’huile d’olive, tout en oeuvrant à mettre en place les mesures adéquates pour que les petits producteurs puissent bénéficier de ce programme.Il s’agit en outre de mettre en place des cellules d’écoute et d’exploiter le service d’intervention rapide en ligne sur le portail de commerce extérieur. L’ONH poursuivra à cet égard la mise en oeuvre des mesures annoncées le 9 novembre 2024, relatives à la mise à disposition des professionnels, de ses capacités de stockage, dans ses centres régionaux, au lancement d’un programme de financement du stockage de l’huile d’olive auprès des producteurs, et la prorogation de trois mois du délai de remboursement des crédits saisonniers accordés aux agriculteurs et aux propriétaires des huileries.Ces mesures ont été prises au profit des agriculteurs et des intervenants de la filière de l’huile d’olive, et ce, dans l’objectif de garantir la réussite de la campagne de la récolte, de la transformation et de la commercialisation des olives. Il s’agit de préserver cette filière stratégique en luttant contre toutes formes de spéculation et de monopole.

