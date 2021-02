Fadhel Abdelkefi : l’Etat entrave l’Etat !

Le président du parti Afek Tounes Fadhel Abdelkefi a déclaré mardi, que « celui qui veut changer la Tunisie peut le faire… actuellement l’Etat entrave l’Etat. »

Dans une déclaration accordée à Mosaique fm, Abdelkefi a assuré que « celui qui connaît bien la Tunisie et son système peut la changer en se concentrant sur le secteur agricole, en changeant les lois, et en changeant les règlements administratifs. »

Il a ajouté que « le rôle de l’Etat peut se concentrer sur 12 ou 13 secteurs dont la santé, l’enseignement et l’agriculture. »

- Publicité-