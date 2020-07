Fakhfakh-conflit d’intérêts : Audition, lundi, du ministre de l’Environnement en commission à l’ARP

La Commission de la réforme administrative, de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et du contrôle de la gestion des finances publiques de l’ARP, procèdera, lundi, à l’audition du ministre de l’environnement, Chokri Ben Hassen, au sujet des soupçons entachant les marchés publics passés entre l’Etat tunisien et la société Valis dont le chef du gouvernement, Elyès Fakhfakh , détient une partie du capital.

Cette audition s’inscrit dans le cadre des activités programmées de ladite commission et non dans celui de la commission parlementaire chargé d’enquêter sur les soupçons de conflit d’intérêts, précise Mosaïque fm.