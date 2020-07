Fakhfakh reçoit le ministre des Affaires locales

Le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, a reçu vendredi au Palais du gouvernement à la Kasbah, le ministre des Affaires locales, Lotfi Zitoun, qui était accompagné de Mustapha Ben Jaâfar, président de l’instance de régulation pour la consultation nationale sur le processus de décentralisation, et Mondher Bousnina, président de l’instance de prospective et d’accompagnement du processus de la décentralisation.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement, cette réunion intervient dans le cadre du suivi du processus d’élaboration de la consultation prévue à partir du 15 juillet.

Le chef du gouvernement a fait part de sa détermination à organiser la consultation dans les meilleures conditions et dans les délais prévus afin de parvenir à une évaluation objective du processus de décentralisation. Une évaluation qui devrait être effectuée, selon Fakhfakh, dans le cadre d’une approche participative rassemblant les visions et les propositions de tous les acteurs dans les administrations, les régions, les organisations de la société civile, les institutions nationales ainsi que les structures internationales participantes à la consultation.

Fakhfakh a, dans ce sens, souligné l’importance de parachever le processus de décentralisation, mentionné dans la Constitution, notamment dans les domaines de la discrimination positive, l’instauration du pouvoir local, l’amélioration du rendement municipal et la garantie de l’équilibre régional et de la justice sociale.

« Ce projet national vise à définir les défis actuels au niveau régional et local et les priorités de la prochaine étape », souligne le chef du gouvernement.