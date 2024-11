Fermeture de l’usine Renault en Algérie ?

Des informations relayées sur les réseaux sociaux ont évoqué une éventuelle fermeture de l’usine Renault Algérie à Oued Tlelat, près d’Oran. Cette usine, qui n’a pas produit de véhicules depuis 2020 en raison d’un manque de composants, est actuellement en veille. La direction de Renault Algérie Production a répondu à ces rumeurs pour clarifier la situation.

« Nous ne confirmons pas cette information », a indiqué Rémi Houillons, directeur général (DG) de Renault Algérie Production (RAP), dans une déclaration au journal Tout sur l’Algérie (TSA).

L’entreprise a cependant mis en place des mesures pour maintenir ses activités, malgré l’absence d’un agrément nécessaire pour poursuivre la production.

L’usine, lancée en 2014, attend depuis plus d’un an une réponse des autorités algériennes concernant sa demande d’agrément. « En l’absence d’un agrément délivré par les services du ministère de l’Industrie pour exercer l’activité de construction de véhicules, et afin d’assurer la pérennité de Renault Algérie Production (RAP) et de l’activité de l’usine d’Oran, un plan d’ajustement des dépenses et des effectifs a été approuvé par le conseil d’administration de RAP pour une mise en œuvre à partir du mois d’octobre », a expliqué Rémi Houillons.