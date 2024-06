Fermeture du poste de Ras Jedir: Abdelkbir donne de nouvelles précisions

Dans une déclaration faite, ce lundi 3 juin 2024 à Africanmanager, le président de l’observatoire tunisien des droits de l’Homme Mustapha Abdelkebir a fait savoir que la fermeture du poste frontalier de Ras Jedir, s’explique notamment par la non résolution des affaires internes libyennes.

« Des réunions de travail ont été tenues entre les autorités tunisiennes et libyennes afin de garantir la réouverture du poste frontalier de Ras Jedir (…) Cependant, les problèmes internes en Libye persistent encore, il ne s’agit pas de problème logistiques (…) La Tunisie est toujours ouverte aux discussions et nous souhaitons que cette problématique soit résolue dans les brefs délais (…). A vrai dire cette fermeture pèse lourdement sur l’intérêt des deux pays frères sur tous les plans. Il est temps de trouver des solutions adéquates par le coté libyen. La Tunisie et la Libye entretenaient de très fortes relations fraternelles, sociales et économique (..).

On rappelle que le ministre de l’Intérieur du gouvernement d’union nationale libyenne, Imed Trabelsi, a récemment affirmé que « le poste frontalier de Ras Jedir ne rouvrira pas tant qu’il ne reviendra pas sous l’autorité de l’État et sous l’autorité de la loi ».

Trabelsi a ajouté que « nous reprendrons le contrôle du port de Ras Jedir même s’il faut recourir à la force, et nous attendons les plus hautes autorités du pays à ce sujet. »

On rappelle que le ministère Libyen de l’Intérieur a annoncé, mardi 19 mars 2024, la fermeture du poste frontalier de Ras Jedir avec la Tunisie. Et d’expliquer que cette mesure a été prise suite à une attaque qui a été menée par « des groupes hors-la-loi » visant le point de passage frontalier afin de créer le chaos.

La même source a, encore, ajouté que la décision de fermeture a été prise pour donner lieu à la mise en place d’une série de mesures de sécurité, soulignant que toutes les mesures juridiques seront prises contre ces groupes.

Rappelons que depuis la mort en 2011 de Mouammar Kadhafi, chassé du pouvoir la même année, la Libye est en proie à une instabilité quasi-constante, sur fond de lutte de pouvoir entre des factions rivales qui ont divisé le pays en deux en 2014.