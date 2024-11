Fin de L’exercice Phoenix Express 2024 en Tunisie

La 6e flotte américaine et les forces navales tunisiennes ont organisé la cérémonie de clôture de l’exercice Phoenix Express, qui s’est achevé le 15 novembre 2024.

L’exercice de cette année s’est déroulé en Tunisie et l’entraînement a eu lieu dans le sud de la mer Méditerranée et dans les eaux territoriales des nations nord-africaines participantes. Des membres de l’U.S. Navy, de l’U.S. Marine Corps, de l’U.S. Coast Guard et de l’U.S. Army ont travaillé aux côtés d’alliés et de partenaires africains et européens pour intégrer l’utilisation du centre de communication multinational (MNCC), améliorant ainsi les communications entre les forces maritimes d’Europe, d’Afrique du Nord et des États-Unis.

Cet exercice de 12 jours a réuni des forces maritimes nord-africaines, européennes et américaines dans le cadre d’un réseau mondial de forces de sécurité maritime afin d’améliorer la coopération et l’expertise dans les opérations de sécurité maritime dans le sud de la mer Méditerranée.

