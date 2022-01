Fitch Ratings sonne le Tocsin pour la Tunisie

Dans un récent rapport, intitulé « De nombreux importateurs de pétrole de la région MENA restent vulnérables à la hausse des prix (Ang) », la société de notation « Fitch Ratings » indique que « la hausse des prix du pétrole devrait entraîner une augmentation des déficits jumeaux, et de l’inflation, chez la plupart des importateurs d’énergie notés par Fitch au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) ». Et poursuite que « nous supposons que les prix du pétrole se modéreront à 70 USD en moyenne le baril en 2022 (comme en 2021) et chuteront davantage en 2023-2024. Cependant, les risques de prix sont à la hausse ».

Et Fitch Rating d’aborder ensuite les risque que pourrait dans ce cas, la Tunisie. « Les prix des carburants et des services publics restent une question sensible pour la stabilité politique et sociale, et nous pensons que de nouvelles réductions des subventions [Ndlr : pour les prix des carburants notamment] envisagées pourraient à nouveau déclencher une instabilité sociale et politique, en particulier en Tunisie ».