FTAV : Il faut accorder aux Tunisiens des vacances exceptionnelles

Le secrétaire général de la Fédération tunisienne des agences de voyage et du tourisme ( FTAV) Dhafer Latif a appelé , ce mercredi 1 er juillet 2020, à « accorder aux Tunisiens des vacances exceptionnelles. »

Il a précisé que « la plupart de Tunisiens ont épuisé leurs congés à cause de la crise du coronavirus et pendant le confinement. » a-t-il affirmé dans une déclaration faite à Shems fm.

Dhafer Latif a, encore, assuré que les prix n’ont pas augmenté et que « des promotions allant jusqu’à 40% peuvent être appliquées. » a-t-il assuré.