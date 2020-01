FTDES: Baisse des cas de suicide et tentatives de suicide en 2019

Le rapport annuel de l’observatoire social tunisien relevant du forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) de 2019 vient de révéler que les cas de suicide et tentatives de suicide ont connu une baisse de 42,6% par rapport à 2018.

Le rapport indique qu’en 2019, 268 cas de suicide et tentatives de suicide ont été enregistrés (203 sont de sexe masculin et 43 sont des enfants) contre 467 cas en 2018.

Présentant les résultats du rapport, jeudi à Tunis, lors d’une conférence de presse, Najla Arfa, coordinatrice de l’observatoire a indiqué que la catégorie la plus concernée par le suicide est celle dont l’âge varie entre 26 et 35 ans sachant que les régions les plus touchées sont le Kairouan, Gafsa, Sidi Bouzid, Jendouba, Kasserine et Nabeul.

De son côté, la chercheuse en sociologie, Rania Ghouil a justifié le recours au suicide à la marginalisation sociale et au fiable rendement des institutions sociales outre les séparations familiales, la violence exercée sur les enfants et la crise du secteur éducatif qui n’arrive pas à assumer le rôle qui lui est dévolu.

Selon la même source, le premier mode de suicide utilisé en 2019 est la pendaison (103 cas) suivi de l’auto-immolation (74 cas).