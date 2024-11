Fusées éclairantes tirées sur la maison de Netanyahou à Césarée

Deux fusées éclairantes ont atterri devant la résidence privée du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui n’était pas sur les lieux à Césarée dans le centre du pays, ont annoncé, samedi 16 novembre, les services de sécurité israéliens, qui ont évoqué un « grave incident ».

« Deux fusées éclairantes ont atterri dans la cour devant la résidence du Premier ministre », ont indiqué dans un communiqué la police et le Shin Bet, les services du renseignement intérieur, qui ont précisé que Benjamin Netanyahu et sa famille n’étaient pas dans la maison au moment de l’incident qualifié de « grave ».

Le président israélien Isaac Herzog a condamné l’incident et mis en garde contre « une escalade de la violence dans la sphère publique ».

« Je viens de m’entretenir avec le chef du Shin Bet et j’ai insisté sur l’urgence d’enquêter » et de placer les auteurs devant leurs responsabilités « au plus vite », a-t-il dit sur X.

Le 22 octobre, un drone avait été tiré en direction de cette même résidence et avait touché une « structure » de Césarée, avait indiqué le bureau du premier ministre israélien.

Egalement absent à ce moment-là, Benjamin Netanyahu avait alors accusé Hezbollah d’avoir « tenté » de l’assassiner avec sa femme, assurant qu’ils « paier(aie)nt un prix élevé ».

Trois jours plus tard, Hezbollah avait revendiqué l’attaque. « Nous annonçons notre entière et seule responsabilité de l’opération de Césarée (…) qui a visé le criminel de guerre Netanyahu », avait déclaré Mohammad Afif, responsable des relations médias du mouvement.

