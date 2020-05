G7 à Washington : Merkel dit non à Trump

Angela Merkel refuse de se rendre en personne à un sommet du G7 aux Etats-Unis en juin, comme l’a proposé le président américain Donald Trump, en raison de la pandémie de coronavirus, a déclaré le porte-parole de la chancelière allemande, vendredi sur le site Politico.

« A ce jour, compte tenu de la situation générale de la pandémie, elle ne peut accepter une participation en personne, un voyage à Washington », a déclaré au média américain en ligne le porte-parole du gouvernement allemand, Steffen Seibert. « La chancelière fédérale remercie le président Trump pour son invitation au sommet du G7 », a-t-il ajouté.

Trump , qui a l’œil fixé sur la présidentielle du 3 novembre, souhaite faire d’un sommet du G7 avec des dirigeants en chair et en os le symbole de la normalisation qu’il appelle de ses vœux, par opposition à un blocage de l’activité qui risque de lui coûte cher sur le plan électoral. Plus tôt ce vendredi, la Maison Blanche a affirmé que le président américain et le Premier ministre britannique Boris Johnson, lui-même rescapé du coronavirus, s’étaient parlé et avaient « convenu de l’importance de réunir un G7 avec la présence des dirigeants en personne dans un avenir proche ».