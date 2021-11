Gafsa: 38 infractions aux règles d’hygiène relevées

Dans le gouvernorat de Gafsa, 38 infractions aux règles d’hygiène ont été relevées par les brigades de contrôle lors de 423 opérations d’inspection menées dans les commerces de la région durant la première quinzaine du mois de novembre courant.

Ces visites de contrôle, qui ont touché divers commerces dans l’ensemble des délégations du gouvernorat, ont été assurées par 25 équipes, a indiqué à l’Agence TAP le sous-directeur régional de la santé environnementale à Gafsa Omar Abdelli.

Les infractions constatées sont liées en particulier au non-respect des règles d’hygiène, à la non conservation des aliments conformément aux normes et à la vente de produits impropres à la consommation, a précisé la même source, notant que 33 avertissements ont été adressés aux contrevenants, en plus de deux propositions à la fermeture et quatre procès devant la justice.