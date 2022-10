Gafsa : 541 infractions économiques enregistrées depuis début octobre

Depuis début octobre, 541 infractions ont été enregistrées dans le gouvernorat de Gafsa par les brigades de contrôle économique.

Il s’agit d’infractions liées notamment au non affichage des prix, la vente à des prix illégaux, la violation des conventions de commercialisation des produits subventionnés ainsi que la vente de produits d’origine inconnue.

Ces infractions ont été relevées lors de 2309 visites d’inspection menées dans les magasins, les marchés, les circuits de distribution et sur les voies routières et concernent divers produits dont les légumes, les céréales, les volailles, l’huile végétale, l’eau et les produits laitiers, a indiqué à l’Agence TAP, le directeur régional du commerce à Gafsa Mounir Jallouli.