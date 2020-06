Gafsa: Rétablissement total du bébé à peine âgé d’un mois, atteint du Covid-19

Le directeur régional de la santé Salem Nasri a annoncé, dimanche le rétablissement total du bébé à peine âgé d’un mois, atteint du virus Covid-19 dans la région de Gafsa. Les autorités sanitaires avaient annoncées le 08 mars dernier que ce bébé a été infecté par le virus transmis par ses proches.

Dans une déclaration à Tap, le responsable a indiqué que les résultats des analyses effectuées sur le bébé qui sont parvenues tard la nuit de samedi à dimanche, attestent du rétablissement total du bébé originaire de Métlaoui . Et d’ajouter que ce bébé est la plus jeune victime du virus apparu en Tunisie début du mois de mars 2020.

Les mêmes analyses confirment également le rétablissement de la sœur et de la mère du bébé qui ont passé un mois au centre de confinement sanitaire obligatoire de Monastir.

Le nombre des personnes rétablies a atteint 45 sur un total de 49 personnes atteintes dans le gouvernorat de Gafsa qui n’a pas enregistré de nouveaux cas depuis le 15 mai 2020.