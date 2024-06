Gaza :  Borrell appelle à une enquête indépendante sur l’attaque de Nuseirat

Josep Borrell Fontelles, responsable de la politique étrangère de l’Union européenne, a déclaré que l’attaque israélienne contre une école gérée par l’ONU dans le camp de réfugiés de Nuseirat « doit faire l’objet d’une enquête indépendante, conformément à la dernière décision de la CIJ [Cour internationale de justice] ».

« Les rapports en provenance de Gaza montrent encore et toujours que la violence et la souffrance sont toujours la seule réalité pour des centaines de milliers de civils innocents », a-t-il déclaré sur X. « Un cessez-le-feu durable est le seul moyen de protéger les civils et d’obtenir la libération immédiate de tous les otages ».

En janvier, l’Afrique du Sud a saisi la CIJ d’une plainte contre Israël pour génocide à Gaza. La plus haute juridiction de l’ONU a ordonné à Israël de cesser ses attaques et de permettre à l’aide d’entrer dans le territoire assiégé, ce qu’Israël a ignoré.

