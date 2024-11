Gaza : De laborieuses tractations au CS de l‘ONU sur une résolution de cessez-le-feu

Le Conseil de sécurité de l’ONU doit voter ce mercredi une résolution appelant à un cessez-le-feu à Gaza. D’intenses tractations diplomatiques sont en cours pour éviter un veto américain, avec au moins trois versions différentes du texte déjà proposées.

La dernière mouture du projet de résolution appelle à « un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent devant être respecté par toutes les parties », tout en réitérant « l’exigence de libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages ». Cette formulation a déjà permis de rallier plusieurs pays, mais l’incertitude demeure quant à la position américaine.

Les États-Unis, qui disposent d’un droit de veto, exigent un lien plus explicite entre le cessez-le-feu et la libération des otages. Washington a jusqu’ici bloqué toute résolution n’établissant pas clairement cette condition.

Le texte actuel inclut également une clause condamnant « toute action visant à affamer les Palestiniens » et appelle à un renforcement significatif de l’aide humanitaire dans la bande de Gaza.

