Gaza : Macron appelle à un cessez-le-feu immédiat et permanent

Le président français Emmanuel Macron s’est entretenu avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, exprimant sa vive inquiétude face aux tensions croissantes entre Israël et le Hezbollah. Macron a souligné l’urgence d’une solution diplomatique, rappelant l’importance de la FINUL et de la résolution 1701 de l’ONU.

Concernant Gaza, le président français s’est opposé à toute nouvelle opération israélienne à Khan Younès et Rafah, appelant à un cessez-le-feu immédiat et permanent. Il a insisté sur la nécessité d’une aide humanitaire accrue et la mise en œuvre rapide du plan proposé par le président Biden. Macron a également plaidé pour une solution à deux États, demandant à Israël de faciliter le retour d’une Autorité palestinienne réformée à Gaza et de « cesser l’expansion des colonies en Cisjordanie ».

