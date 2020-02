GFP : L’armée tunisienne parmi les puissances militaires dans le monde

L’armée nationale tunisienne est une force militaire républicaine armée, basée sur la discipline, composée et structurellement organisée conformément à la loi, chargée de défendre la nation, son indépendance et l’intégrité de son territoire. Elle est tenue à une neutralité totale. Le rôle dévolu à l’armée nationale consiste, notamment, à défendre de pays, à contribuer aux efforts de développement et à veiller à préserver la souveraineté et la sécurité de la Tunisie…

Selon le dernier classement du site américain spécialisé dans les questions militaires Global Fire Power (GFP), l’armée tunisienne arrive à la 81ème place des plus grandes puissances militaires au monde sur 138 pays, avec un indice de 1,4619.

Le GFP a, encore, annoncé que l’armée égyptienne est classée 9ème au niveau mondial et occupe la première place à l’échelle des pays arabes. Les Etats-Unis occupent la première place de ce classement, suivis de la Russie, de la Chine et de l’Inde.

A noter que le GFP étudie les armées conventionnelles à travers le monde et établit chaque année un classement international des armées les plus puissantes de pas moins de 126 pays répartis à travers tous les continents.

Elle est la moins corrompue dans le monde arabe

L’organisation «Transparency international» a annoncé, dans son dernier rapport publié en 2017, que l’armée tunisienne est à la tête des armées les moins corrompues de la région de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.

« La Tunisie figure dans la catégorie D au classement de l’indice gouvernemental, qui porte sur dix-sept pays dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord », lit-on dans ledit rapport.

L’organisation internationale établit son classement selon six catégories allant de «A» à «F», sur la base d’une évaluation composée de 77 questions. «La Tunisie est l’un des deux pays de la région qui rendent public le budget du secteur de la Défense», a ajouté la même source.

On signale également et selon l’organisation en question, que la Syrie et l’Egypte ont été classées dans la catégorie « F », ce qui explique que ces deux pays sont en tête des pays du Moyen-Orient et du l’Afrique du Nord les plus corrompus.

A vrai dire, l’armée tunisienne est « une exception ».Elle joue un rôle très important dans la consécration du processus démocratique du fait qu’il s’agit d’une armée républicaine qui n’intervient pas dans le domaine politique. Les succès réalisés par l’institution militaire dans plusieurs batailles, illustrent son enthousiasme, sa forte capacité à lutter contre le terrorisme et à garantir la protection des citoyens et le pays.