Ghannouchi à Saied : Les dernières nominations de Mechichi sont « légales et exécutoires »

Le président de l’ARP, Rached Ghannouchi, a estimé que les dernières nominations décidées par le chef du gouvernement, Hichem Mechihi, sont « légales et exécutoires pour autant qu’elles soient conformes à la loi et à la Constitution».

S’exprimant, jeudi, sur Shems fm, en réponse aux propos tenus hier par le président de la République, Kais Saied, il a plaidé pour une « politique de consensus et de coopération entre les différents pouvoirs ».