Ghannouchi reçoit l’ambassadeur des Etats-Unis à Tunis

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) Rached Ghannouchi, a reçu, mercredi, a palais du Bardo, l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique à Tunis, Donald Blome.

Selon un communiqué de l’ARP, Ghannouchi a évoqué “la colère du peuple tunisien contre le “deal du siècle”, relevant que les partis politiques, les organisations nationales et les syndicats ont appelé à des manifestations pour dénoncer cet accord “injuste pour le peuple palestinien”, soulignant la nécessité de faire la distinction entre “la lutte pour la libération des territoires palestiniens et le terrorisme”.

S’agissant de la situation en Libye, Ghannouchi a indiqué que la Tunisie est entièrement disposée à jouer son rôle pour trouver une solution politique à la crise libyenne. “Il n’y a pas de solution militaire (en Libye)”, a ajouté Ghannouchi, appelant toutes les parties à soutenir l’initiative onusienne.

Pour sa part, Blome a fait valoir que son pays suit de près la situation en Libye et œuvre pour un règlement politique dans ce pays. La Tunisie peut jouer un rôle clef à ce niveau, a-t-il indiqué, saluant les efforts déployés par la Tunisie dans la lutte contre le terrorisme et le renforcement de la sécurité dans la région.

Sur un autre plan, l’ambassadeur américain a indiqué que son pays considère que la Tunisie offre d’importantes opportunités commerciales pour le contient africain, une question qui sera à l’ordre du jour de l’initiative “Prosper Africa”, visant à promouvoir le commerce et l’investissement entre les Etats-Unis et l’Afrique.

Le président de l’ARP a également reçu l’ambassadeur du Canada à Tunis, Patrice Cousineau qui a fait part de la disposition à promouvoir les volets de coopération bilatérale notamment dans les domaines de l’échange de visites des étudiants et la coopération technique.