Guerre de communiqués entre Servicom et GEM qui menace !

Suite au communiqué de presse en date du 8 décembre 2021, rendu public par Servicom, en rapport avec la sentence arbitrale perdu face à GEM GLOBAL YIELD LLC SCS (« GEM ») , voici que cette dernière rebondit pour préciser que « le SPF qui a été conclu entre SERVICOM et GEM est un contrat qui a été préparé et perfectionné depuis plusieurs années par le conseil juridique de GEM et que GEM a précédemment utilisé avec beaucoup de succès dans plus de 70 pays à l’échelle mondiale, que la demande d’arbitrage était totalement sans fondement, qu’elle a également obtenu gain de cause dans sa demande reconventionnelle dans le cadre de la même affaire, et Servicom condamnée à payer l’essentiel des frais de l’arbitrage, et menace même de prendre toutes les mesures nécessaires contre toute personne qui déformerait publiquement les faits et tenterait de porter atteinte à son image.

