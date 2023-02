Le groupe Hafedh Zouari organise Autofest, pour trois marques automobiles célèbres

Le groupe Zouari, actif dans le secteur automobile, organise le premier festival automobile « Autofest » en Tunisie. Il recevra, du 1er au 28 février 2023, trois marques automobiles célèbres: Mahindra, Ssangyong et Geely, en coopération avec A. Leasing Financial, la société internationale de crédit-bail CIL, la société de crédit-bail financier Best Lease, ainsi que la marque d’accessoires automobiles Karcher et la compagnie pétrolière « Shell » pour offrir aux demandeurs d’acheter des voitures une offre complète comprenant:

Une large gamme de véhicules à usage privé et commercial (Mini Crossover, Crossover, SUV, Pick-up), des budgets adaptés à tous les besoins, un financement flexible et sur mesure sur 7 ans, un taux d’intérêt différentiel, des réductions de prix des voitures jusqu’à 5000 dinars, ainsi que des p

rivilèges pour les clients (accessoires, cartes carburant, vidange d’huile gratuite).

Le Festival de l’Automobile de Tunis se déroulera dans les showrooms Mahindra, Sangyong et Gili à Ben Arous, Sousse, Sfax et Gabès, dans les espaces commerciaux suivants : City Géant, Carrefour La Marsa et MALL Sousse, ainsi que dans plusieurs villes telles que Tunis, Nabeul, Sousse, Sfax, Gabès, Beja et Jendouba avec des offres de voitures.