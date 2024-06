Hajj 2024: Au moins 35 pèlerins tunisiens sont décédés en Arabie Saoudite

Le nombre de pèlerins tunisiens décédés lors de l’accomplissement des rites du Hajj 2024 s’élève à 35 pèlerins, dont 30 sont venus par leurs propres moyens (visa touristique, visa Omra), a indiqué, mardi, le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger.

Selon le ministère, la Mission diplomatique tunisienne à Riyad et le Consulat général de Tunisie à Jeddah coordonnent avec les autorités saoudiennes compétentes et les familles des pèlerins décédés en vue de « finaliser les procédures liées à l’enterrement ».

Et d’ajouter que « la délégation consulaire, en coordination avec le chef de la délégation médicale tunisienne, visite actuellement plusieurs hôpitaux de la Mecque afin de recenser le nombre de patients tunisiens hospitalisés ou de pèlerins égarés ».

Le ministre précise, par ailleurs, que dès le début du hajj l’accent a été mis sur l’impératif d’accueillir tous les pèlerins tunisiens, sans distinction aucune, et de leur fournir toute l’assistance médicale nécessaire ainsi que l’hébergement pour les personnes égarées.

Cette année, le Hajj se déroule en plein été; le thermomètre a atteint samedi dernier, jour de Arafat, les 46 degrés.

En outre, le ministère des Affaires étrangères a rappelé que la délégation consulaire à Jeddah met à la disposition des citoyens 24h/24h des numéros pour contacter l’équipe de permanence et s’informer de la situation des pèlerins (site officiel du consulat sur la page facebook : httpss://www.facebook.com/MAE.CGTJED/?locale=ar_AR)

Plus tôt dans la journée, le Consulat général de Tunisie à Jeddah a indiqué que 23 pèlerins tunisiens sont décédés lors de l’accomplissement des rites du Hajj 2024.