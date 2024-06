Hamas devrait rendre une réponse officielle dans les prochains jours

Le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed Al-Ansari, déclare que le Hamas n’a pas encore remis sa réponse à la dernière proposition de cessez-le-feu aux médiateurs et qu’il « est toujours en train de l’étudier », ajoutant que les efforts de médiation du Qatar, de l’Égypte et des États-Unis sont toujours en cours.

Un responsable américain a déclaré à l’Associated Press que les médiateurs égyptiens et qataris ont informé les hauts responsables de l’administration Biden sur le terrain au Moyen-Orient qu’ils s’attendent à ce que le Hamas soumette sa réponse officielle dans les prochains jours.

- Publicité-