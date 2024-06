Hamas révèle que trois otages ont été tués lors de l’opération israélienne à Gaza

Les brigades armées al-Qassam du Hamas ont déclaré dans une vidéo publiée dimanche sur leur chaîne Telegram que trois otages avaient été tués, dont un citoyen américain, lors de l’opération militaire israélienne menée samedi, au cours de laquelle certains otages ont été libérés.

Le groupe n’a pas publié les noms des personnes tuées, mais la vidéo montre ce qui semble être trois cadavres non identifiables avec des barres de censure sur le visage.

« Vos captifs ne seront pas libérés tant que nos prisonniers ne le seront pas », ajoute la vidéo.

Israël a sauvé quatre otages détenus par le Hamas lors d’une opération de libération d’otages menée samedi à al-Nuseirat, dans le centre de Gaza, qui a fait 274 morts parmi les Palestiniens.

Le bilan des victimes palestiniennes est le plus lourd depuis des mois pour une période de 24 heures dans le cadre de la guerre de Gaza, et il comprend de nombreuses femmes et de nombreux enfants, selon les médecins palestiniens.

