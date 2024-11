Hamas se déclare prêt à une trêve si Israël la respecte

Un haut responsable du Hamas, Bassem Naim, a déclaré que le groupe palestinien accepterait un cessez-le-feu s’il recevait une proposition qu’Israël respecterait.

S’adressant à l’agence de presse AFP, Naim – membre du bureau politique du Hamas – a appelé l’administration entrante du président américain élu Donald Trump à pousser Israël à « mettre fin à l’agression ».

« Hamas a informé les médiateurs qu’il était favorable à toute proposition qui lui serait soumise et qui conduirait à un cessez-le-feu définitif et à un retrait militaire de la bande de Gaza, permettant le retour des personnes déplacées, un accord sérieux pour un échange de prisonniers, l’entrée de l’aide humanitaire et la reconstruction », a déclaré Naim.

Lors de sa campagne électorale, Trump s’est engagé à mettre fin rapidement à la guerre, mais il a également exprimé son soutien inconditionnel au gouvernement israélien d’extrême droite.

Depuis qu’il a remporté l’élection, Trump a nommé plusieurs faucons pro-israéliens dans son administration, dont Mike Huckabee – qui a déclaré un jour qu’« il n’y a pas vraiment de Palestinien » – au poste d’ambassadeur en Israël.

