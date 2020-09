Hannibal Lease lance un Obligataire, et innove

L’Assemblée Générale Ordinaire réunie le 16 juin 2020, a autorisé l’émission par Hannibal Lease d’un ou plusieurs emprunts obligataires ordinaires et/ou subordonnés d’un montant de Cent Millions de Dinars (100.000.000 DT) sur 2020 et 2021 et a donné pouvoir au Conseil d’Administration pour en fixer les montants successifs, les modalités et les conditions. La catégorie A est exclusivement réservée aux personnes physiques pour un montant global maximum de 5 000 000 DT (50 000 obligations).

Le produit de la présente émission est destiné à participer au financement des immobilisations à donner en leasing, au titre de l’exercice 2020, qui s’élèvent à 180 millions de dinars. En effet, le besoin total du financement en ressources obligataires prévu pour l’exercice 2020 est de 30 millions de dinars.