Une OPA amicale, qui fera beaucoup de bien à la Tunisie, HL et au leasing

L’entreprise du groupe Djilani, qui fêtait en juillet dernier sa cotation en bourse Hannibal Lease (HL), a terminé l’exercice 2022 avec un bénéfice net de plus de 6 MDT, en hausse de presque 2 MDT en glissement annuel (GA), engendrant un résultat par action de 0,558 DT après les 0,378 DT pour un nominal de 5 DT par action en 2021. Pour Hannibal Lease, l’année 2022, c’est aussi un total du bilan de 589.677.715 DT et une trésorerie positive à la fin de la période de 16.055.078 DT.

Ce résultat net (RN de 6.092.315 DT) qui hausse, est le fruit d’un total de produits d’exploitation de presque 35,5 MDT, en augmentation lui aussi de presque 5 MDT en GA, et malgré un IS de plus de 2,7 MDT.

Au 31 décembre 2022, ses résultats ont augmenté de 35 % dans un marché du leasing où les 7 sociétés cotées ont connu une forte progression de leur résultat annuel global, soit 35,4%, pour atteindre 83,8 MDT contre 61,9 MDT, l’année précédente.

Les états financiers consolidés du groupe pour le même exercice font apparaître un total bilan de 633.678.872 DT, un bénéfice net de 7.977.572 DT et une trésorerie positive à la fin de la période de 18.483.204 DT.

Le Fisc frappe à la porte de HL …

Notons tout de même qu’au cours de l’exercice 2022, Hannibal Lease a fait l’objet d’une vérification fiscale ponctuelle portant sur l’impôt sur les sociétés et ce, au titre de l’exercice 2018. Un avis de redressement a été notifié à la société en décembre 2022 et ayant pour effet de ramener le crédit d’impôt sur les sociétés de 488 692 DT à 324 579 DT.

La société a formulé, dans les délais, son opposition quant aux résultats de la vérification fiscale. Néanmoins, l’administration n’a pas retenu les arguments et observations présentés par la société qui a reformulé son opposition quant à la réponse de l’administration fiscale. Et jusqu’à la date d’arrêté des comptes, l’administration fiscale n’a pas encore notifié sa position définitive quant aux arguments présentés par la société. Hannibal Lease n’en a pas moins constitué les provisions nécessaires pour couvrir tout risque de redressement.

A son entrée en bourse à Tunis, HL assurait le faire pour se donner les moyens de « Nouvelles conquêtes ». Elle a fait entrer le LDL (Leasing longue durée) et d’autres choses, elle est désormais en voie de donner le bon exemple pour tout un secteur.

… Mais l’investissement étranger aussi

L’entreprise de leasing des Djilani, qui revendique une PdM de 16 %, dirigée par un Hachemi Djilani, infatigable investisseur qui veut réinventer le leasing, fait désormais l’intérêt d’un très important fonds souverain pour le rachat de 22 % du capital de l’un des leaders du secteur du Leasing en Tunisie.

Il y a en effet une semaine, l’intermédiaire boursier Mac Sa annonçait le lancement d’une OPA (offre publique d’achat) facultative, et donc non sauvage, par « Sanad Fund for MSME ». La cotation de HL est alors suspendue, pour reprendre de façon normale cinq jours plus tard, même si les boursicoteurs ne s’y sont pas trompés et s’activent, depuis, sur le papier HL, qui enregistrait, mardi 8 août 2023, la plus grande hausse (+4,16 %) sur la cote de la BVMT.

Selon nos information, cette OPA ne serait pas une nouveauté. Le fonds qui l’a lancée aurait préparé l’affaire depuis deux ans et visité la société de leasing pour y cueillir les informations nécéssaires à l’OPA. Ce fonds, toujours selon nos sources, serait filiale de la Kfw qui est une institution de droit public et fait partie des 15 premières banques allemandes avec 555 milliards € d’actifs, un fonds souverain allemand donc.

La demande a été faite auprès du CMF pour l’achat sur le marché des 22 % recherchés, et auprès de la BCT aussi pour l’autorisation de participation étrangère dans le capital d’une institution financière. Etant une OPA, volontaire et amicale, nos sources nous assurent que la volonté y est de la part de HL d’acceuillir ce fonds souverain allemand. On n’attendrait donc plus que l’OK du CMF et l’autorisation de la BCT pour lancer l’opération de rachat à mener à terme parMac Sa, directement auprès des boursicoteurs, les Djilani n’ayant manifestement aucune intention de descendre sous les 44 % qu’ils détiennent dans le capital de HL.

Plus ou moins 12 MDT en devises, et l’image d’un secteur attractif

Tout ceci dit, il est important de noter que cette opération pourrait représenter un IDE (Investissement direct étranger) de près de 12 MDT en devises à investir par un fonds souverain allemand en Tunisie. Au-delà de la solidité financière de l’investisseur, c’est un signe de confiance indéniable dans l’entreprise et l’économie tunisiennes, malgré la conjoncture difficile par laquelle passe le pays.

De plus, et au-delà de la qualité du papier Hannibal Lease (HL) qui peut en tirer fierté, voir un fonds souverain étranger décider d’investir dans le leasing tunisien témoigne de l’intérêt des investisseurs pour ce secteur, par cet IDE désormais considéré porteur pour les investisseurs étrangers. Un investissement enfin qui apporte la preuve par IDE que le secteur du leasing tunisien va plutôt bien et intéresse même les investisseurs étrangers.