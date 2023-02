Hausse de 26% des opérations E-PAIEMENT en 2022

Les opérations de paiement par voie électronique (E-PAIEMENT) ont augmenté en nombre de 26%, à 12,5 millions d’opérations, et en valeur de 44%, à 831,3millions de dinars, entre 2021 et 2022, selon le « Bulletin n°3 sur les paiements en Tunisie » publié, mardi, 21 février 2023, par la Banque centrale de Tunisie (BCT).

De même, le nombre de sites marchands a progressé de 10%, passant de 1 436 sites, en 2021, à 1583 sites en 2022.

Les indicateurs de la monétique révèlent, également, que le parc des points d’acceptation de la monétique compte, en 2022, 3 000 opérations DAB/GAB (en hausse de 1% en par rapport l’année 2021), 32,8 mille TPE (+10%) et 6,5 millions de cartes bancaires (+8%).

Selon le bulletin de la BCT, 25,31 millions de chèques ont été présentés au cours de l’année 2022, enregistrant une hausse de 5% pour un montant total de 118 386,68 millions de dinars (MD)(+16,8% ). Le taux de rejet des chèques s’élève en nombre à 1,55% et en valeur a atteint 2,44%.

Par ailleurs, le nombre des virements bancaires a atteint, en 2022, 32,4 millions (+6,3%) pour un montant de 46683,15 MD (+11,5%) avec un taux de rejet de 0,13% en nombre et de 0,12% en valeur.

Pour les prélèvements bancaires, ils ont atteint 6,19 millions d’opérations en 2022 (soit une baisse de 1,8%), représentant un montant global de 19650,14 MD avec un taux de rejet de 50,82% en nombre et de 8,84% en valeur.

