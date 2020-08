Hausse de la masse salariale de l’administration 13,5% en 2019

La masse salariale de l’administration a augmenté, en 2019, de 13,5% pour atteindre 16.767 MDT contre 14.776,0 en 2018, révèle le rapport annuel de la Banque Centrale de Tunisie au titre de 2019.

La masse salariale représente, selon la BCT, la part la plus importante des dépenses de l’Etat liées au fonctionnement, soit 63,4%, et ce, malgré l’adoption d’une politique de réduction des recrutements et la non reconduction de la mesure relative à la création du crédit d’impôt.

D’après la Banque Centrale, les dépenses de fonctionnement relatives notamment aux rubriques des salaires et de la compensation prédominent encore la structure des dépenses de l’Etat, au détriment des dépenses d’investissement.

Ainsi, les dépenses de fonctionnement ont enregistré une augmentation de 11,6% en 2019 contre 10,5%, en 2018, pour se situer à 26.426 MDT.

Ce niveau qui demeure » élevé « , estime la BCT, a été toutefois tiré par la hausse continue des charges liées à la masse salariale de l’Administration suite aux augmentations salariales décidées au début de l’année 2019 outre les charges liées à la compensation ( carburants, transport et produits de base) qui restent, néanmoins, prépondérantes.

Suite à la poursuite de la hausse des dépenses de fonctionnement outre celles liées aux intérêts de la dette, les dépenses totales de l’Etat ont enregistré, en 2019, un accroissement de 11,9% contre 10,1% en 2018 pour s’établir à 42.254,3 MDT.

La BCT prévoit, cependant, une décélération du rythme d’accroissement des dépenses totales de fonctionnement, au titre de 2020, pour se situer à 28.263 MDT. L’Institution financière s’attend, en particulier, à un ralentissement des dépenses de compensation en relation avec la chute du prix du pétrole.