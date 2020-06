Hichem Mechichi s’entretient avec Louise De Sousa

Le ministre de l’Intérieur, Hichem Mechichi, s’est entretenu, mercredi au siège de son département, avec l’ambassadrice du Royaume-Uni à Tunis, Louise De Sousa.

Dans un communiqué publié mercredi , le ministère précise que les deux parties ont passé en revue la coopération entre les deux pays, notamment les projets en cours, dans leurs dimensions bilatérales et multilatérales.

Le ministre de l’Intérieur a souligné lors de la réunion la nécessité de renforcer davantage la coopération distinguée entre les deux pays dans les domaines de la sécurité, notamment en matière de formation, de sécurité des frontières, des aéroports et des ports, ainsi que dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé.

Pour sa part, l’ambassadeur du Royaume-Uni à Tunis a apprécié le niveau des relations tuniso-britanniques. Elle a également salué, selon la même source, le professionnalisme des cadres et agents du ministère de l’Intérieur dans la gestion des crises liées à la lutte contre la propagation du Coronavirus, ainsi que dans la lutte contre le terrorisme et le crime.

Elle a exprimé également la volonté des autorités de son pays de continuer à soutenir les différentes structures du ministère dans les domaines de la formation et de la logistique.