«Horizon Europe», un programme tout bénéfice pour les chercheurs tunisiens

Une réunion technique en ligne visant à inclure la Tunisie dans le programme-cadre de R&D de l’Union européenne « Horizon Europe » s’est tenue dernièrement groupant le comité de suivi des négociations tunisiennes et l’équipe de la Commission européenne chargée de l’association Horizon Europe.

A l’ordre du jour de cette deuxième réunion qui faisait suite à une première déjà organisée en novembre 2020 : les aspects techniques et financiers du processus d’association, le calendrier des cycles officiels de négociations et le temps nécessaire à l’entrée en vigueur effective de l’association.

Le programme de recherche et d’innovation de l’UE (2021-27) « Horizon Europe » aide les chercheurs et les innovateurs de haut niveau à développer et à déployer leurs idées. Il soutient l’excellence scientifique en réunissant les meilleurs talents et en les dotant d’infrastructures de classe mondiale. En outre, il soutient les innovations de pointe et contribue à la création de nouveaux services et marchés.

Maintes missions sont assignées à Horizon Europe qui œuvre à maximiser son impact et répondre aux priorités stratégiques de l’UE, telles que la reprise, les transitions verte et numérique, et relever les défis mondiaux pour améliorer la qualité de notre vie quotidienne, outre le renforcement de l’excellence des sciences et des technologies de l’UE en augmentant les investissements dans les personnes hautement qualifiées et la recherche de pointe .

Il s’agit aussi de favoriser la compétitivité industrielle de l’UE et ses performances en matière d’innovation, notamment en soutenant l’innovation créatrice de marché par l’intermédiaire du Conseil européen de l’innovation et de l’Institut européen d’innovation et de technologie, et d’aAméliorer l’accès à l’excellence pour les chercheurs de toute l’Europe afin de favoriser la participation et la collaboration, ainsi que de promouvoir l’équilibre entre les sexes.

Un budget conséquent

Horizon Europe disposera d’un budget d’environ 95,5 milliards d’euros pour 2021-2027 (prix courants). Ce montant comprend 5,4 milliards d’euros (prix courants) provenant de l’UE de la prochaine génération pour stimuler la reprise et rendre l’UE plus résistante pour l’avenir, ainsi qu’un renforcement supplémentaire de 4,5 milliards d’euros (prix courants).

Horizon Europe sera également mis en œuvre par le biais du Fonds européen de défense et complété par le programme de recherche et de formation d’Euratom.

Le pilier « Science excellente » vise à accroître la compétitivité scientifique mondiale de l’UE. Il soutient des projets de recherche exploratoire définis et menés par les meilleurs chercheurs eux-mêmes par l’intermédiaire du Conseil européen de la recherche, finance des bourses pour les chercheurs expérimentés, des réseaux de formation doctorale, des échanges pour les chercheurs et incite davantage de jeunes à faire carrière dans la recherche, par l’intermédiaire des actions Marie Skłodowska-Curie, et investit dans des infrastructures de recherche de niveau international.

Le pilier « Défis mondiaux et compétitivité industrielle européenne » soutient la recherche liée aux défis sociétaux et renforce les capacités technologiques et industrielles par le biais de groupements. Il fixe aux missions de l’UE des objectifs ambitieux pour s’attaquer à certains des plus grands problèmes. Il comprend également des activités menées par le Centre commun de recherche qui soutient les décideurs politiques européens et nationaux en leur fournissant des données scientifiques indépendantes et un soutien technique.

Le pilier « Europe innovante » vise à faire de l’Europe un pionnier de l’innovation créatrice de marché par l’intermédiaire du Conseil européen de l’innovation. Il contribue également à développer le paysage européen de l’innovation dans son ensemble, en développant des écosystèmes européens de l’innovation et par l’intermédiaire de l’Institut européen d’innovation et de technologie (IEIT) qui favorise l’intégration du triangle de la connaissance que constituent l’éducation, la recherche et l’innovation.

Enfin le programme cultive l’ambition d’élargir la participation et de renforcer l’Espace européen de la recherche (EER)en développant le soutien aux États membres de l’UE dans leurs efforts pour tirer le meilleur parti de leur potentiel national de recherche et d’innovation et promouvoir un EER où les chercheurs, les connaissances scientifiques et les technologies circulent librement.