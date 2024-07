Hydrogène vert : La Tunisie, arrière-cour de l’UE ! 

La Tunisie s’est dotée d’une stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène vert à la faveur de laquelle elle compte exporter 3 millions de tonnes vers l’Europe d’ici 2050. Mais ce qu’on se garde de dire, du moins pour l’instant, c’est que ce plan « coûtera sans aucun doute très cher à un certain nombre de secteurs importants en Tunisie ». Le Groupe de Travail pour la Démocratie Energétique en Tunisie a pris sur lui de révéler au grand jour ce qui semble avoir été mis sous le boisseau.

Dans une étude relayée par The Transnational Institute (TNI), le Groupe indique que L’Union Européenne s’efforce de réaliser des investissements majeurs dans les énergies renouvelables, et l’hydrogène vert en particulier, afin de réduire sa dépendance au gaz russe et de profiter d’un nouveau marché pour lequel elle entend être une force pionnière.

À cette fin, la diplomatie énergétique européenne, en particulier celle impliquant l’Allemagne, a jeté son dévolu sur la région géographiquement adjacente de l’Afrique du Nord, qui a un grand potentiel de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, qui à leur tour peuvent être utilisées pour produire de l’hydrogène vert.

Derrière tout le bruit qui entoure ces développements « se cache une nouvelle forme d’expansion coloniale de l’UE, qui se fera au détriment des pays voisins au sud de la Méditerranée. Ce nouvel arrangement sera similaire aux pratiques et relations qui existaient aux XIXe et XXe siècles, l’objectif restant le même: l’exploitation des ressources naturelles de ces derniers pays et le maintien par l’Europe de ses relations de pouvoir hégémoniques ».

Dans cette configuration, la Stratégie tunisienne « constitue une facette de ce projet européen et témoigne de la conformité du Gouvernement tunisien à ce projet ». Alors que le gouvernement ambitionne de produire plus de 8 millions de tonnes d’hydrogène vert d’ici 2050, la part du lion (plus de 6 millions de tonnes, soit plus des trois quarts de la production totale) sera envoyée au nord de la Méditerranée. Ce plan est actuellement présenté comme une opportunité majeure pour la Tunisie de s’assurer une place sur le marché prometteur de l’hydrogène.

Afin de répondre aux exigences du marché européen, environ 117,2 milliards d’euros seront investis par des entités publiques et privées dans la préparation des infrastructures nécessaires à la production d’hydrogène vert en Tunisie. Des investissements qui seront très probablement financés par des prêts d’institutions financières internationales, telles que la Banque européenne d’Investissement et la Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement, en plus des prêts de la Banque mondiale, qui est le principal partenaire de la Tunisie dans la mise en œuvre de tels projets, qui représentent une extension pratique des recommandations de la banque et de son idéologie néolibérale, notamment autour de la capitalisation des « avantages comparatifs » de la Tunisie en termes d’exportation de produits à faible valeur ajoutée.

Un réservoir d’énergie pour l’UE

Comme d’autres pays impliqués dans des projets d’exportation d’hydrogène vert, s’il mettait en œuvre la nouvelle stratégie, la Tunisie deviendrait une arrière-cour inféodée et un réservoir d’énergie pour l’UE, dans ce qui constituerait un retour (ou un enracinement) des mécanismes coloniaux d’exploitation, affirme Groupe de Travail pour la Démocratie Energétique. De plus, l’Europe bénéficierait des projets d’hydrogène dans le cadre de la stratégie tunisienne à plus d’un niveau: non seulement elle recevra l’hydrogène vert, mais les équipements nécessaires à la mise en œuvre des projets (y compris la technologie requise) seront également fabriqués en Europe, créant ainsi de nouveaux marchés pour les industries européennes et permettant à l’Europe de contrôler les chaînes de production et d’approvisionnement émergentes.

En Tunisie (à l’instar des pays au profil similaire) la production d’hydrogène vert repose principalement sur la technologie importée (électrolyseurs et panneaux solaires), ainsi que sur d’importants investissements dans le secteur des énergies renouvelables sous forme d’investissements directs étrangers. En ce qui concerne le premier point, l’UE est actuellement l’un des leaders de la fabrication d’électrolyseurs: en fait, le choix de l’UE de se tourner vers l’hydrogène vert est largement éclairé par les capacités des entreprises européennes à fabriquer des électrolyseurs, qui sont au cœur du processus de production d’hydrogène vert. La Déclaration commune du Sommet Européen des électrolyseurs fixe l’objectif de stimuler la fabrication européenne d’électrolyseurs pour répondre aux besoins du marché mondial. Il convient de noter dans ce contexte que l’Europe abrite plus de 30% des investissements proposés dans l’hydrogène à l’échelle mondiale. Grâce à ce contrôle, ainsi qu’à son industrie d’électrolyseurs, c’est l’Europe qui produira (et donc bénéficiera) de la valeur ajoutée au sein du processus d’hydrogène vert. Cela contraste avec des pays, comme la Tunisie, qui n’exporteront que des matières premières non transformées. En outre, l’Europe bénéficiera également de la création de nouveaux emplois dans son secteur industriel.

Dans cet arrangement, c’est la Tunisie qui fournira les ressources naturelles nécessaires à la production d’hydrogène vert, telles que la terre, l’eau et l’énergie solaire à des coûts extrêmement bas, et c’est donc la Tunisie qui subira les répercussions écologiques et sociales connexes – un exemple clair de la division mondiale du travail profondément injuste selon laquelle le Nord exporte des technologies et des produits industriels à haute valeur ajoutée et le Sud fournit des matières premières et une main-d’œuvre bon marché.