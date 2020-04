”Ibtissama” la plateforme numérique à l’intention des enfants autistes et de leurs parents

Une plateforme électronique vient d’être été lancée pour la prise en charge des enfants autistes.

Il s’agit d’un projet de coopération entre l’association ” Ibtissama ” (sourire) à Douz, dans le gouvernorat de Kébili et des associations similaires d’Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie, Oman et Egypte.

Objectif ; dispenser une formation à distance à travers l’application WhatsApp aux enfants présentant des troubles du spectre de l’autisme et dont les familles respectives trouvent des difficultés à communiquer avec eux.

Le président de l’association Ibtissama Atef Mansour a déclaré à l’agence TAP que face au confinement sanitaire qui a provoqué la suspension des services de prise en charge des enfants porteurs de handicap, le besoin de créer une plateforme pour préserver les acquis accomplis dans ce domaine a été fortement ressenti.

Animée par 150 experts, la plateforme a commencé depuis samedi à dispenser des cours quotidiens interactifs à l’intention des enfants autistes.