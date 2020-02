Industrie 4.0 : La Tunisie plus que jamais dans la course à la compétitivité industrielle !

La Tunisie, qui a du potentiel et des compétences reconnues à l’échelle internationale, œuvre à encourager les différentes initiatives et les partenariats pour entrer de plain-pied dans l’ère de l’industrie 4.0.

L’industrie 4.0 désigne la nouvelle révolution industrielle émergente au 21e siècle grâce aux technologies de l’intelligence artificielle, des data sciences, de la fabrication additive et des objets connectés.

La révolution numérique, la fusion entre la sphère physique, la sphère digitale et la sphère humaine ont rendu possible l’apparition d’une nouvelle génération d’usine intelligente interconnectée dans laquelle les collaborateurs, les machines et les produits communiquent et interagissent. Elle est à la fois un défi et une véritable opportunité pour l’industrie tunisienne.

C’est dans ce contexte que la deuxième édition du salon « SMART Industrie » a commencé, ce mercredi 19 février 2020, à Tunis, sous le slogan « l’industrie 4.0 en Tunisie, une transition en route ».

Selon les organisateurs de cette manifestation, il s’agit de définir le concept de l’industrie intelligente « industrie 4.0 » et d’ inciter les entreprises industrielles et les opérateurs économiques en général à mettre à profit les opportunités que cette nouvelle révolution industrielle offre.

Cette nouvelle édition qui se tient jusqu’au 20 février 2020, est marquée par la participation de plus de 19 exposants de sociétés industrielles spécialisées dans l’industrie 4.0, dont objectif est de présenter leurs réalisations dans le domaine de l’industrie intelligente ainsi que des solutions technologiques dans ce domaine(…).

A noter que cette édition est organisée par l’APII en collaboration avec les ministères de l’Industrie, des petites et moyennes entreprises, des Technologies de la communication et de l’Economie numérique.

Feriani : L’industrie intelligente une véritable opportunité pour les entreprises

Lors de son intervention au cours de cette manifestation, le ministre de l’Industrie et des PME, Slim Feriani, a souligné dans une déclaration accordée à la TAP que le gouvernement œuvre depuis des années, afin de mettre en place une industrie intelligente, en vue d’améliorer la compétitivité des entreprises, surtout que 90% des exportations tunisiennes proviennent des industries manufacturières.

Feriani a encore précisé que le choix unique, aujourd’hui, pour l’ensemble des sociétés, que ce soit dans le secteur public ou privé, n’est autre que l’intégration dans une industrie intelligente à la page de la nouvelle révolution industrielle.

Il a rappelé les principales réformes en la matière, notamment la mise en place de la stratégie Tunisie numérique 2020, la création du projet le réseau intelligent de l’électricité et du gaz, en plus des efforts déployés pour la transition vers un nouveau modèle de développement en harmonie avec la prochaine étape, à travers le démarrage de l’élaboration de la stratégie nationale de l’industrie et de l’innovation à l’horizon 2035 qui vise à formuler une nouvelle vision prospective ambitieuse du secteur.

Force est de constater que l’industrie 4.0 permettra à la Tunisie d’assurer un bon positionnement aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale. La mise en place des fondements de cette nouvelle industrie dans notre pays, reste tributaire de la garantie de produits de qualité et compétitifs.