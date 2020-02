champ Nawara: Feriani réagit à la campagne de dénigrement!

Le ministre de l’Industrie, Slim Feriani, a affirmé, ce jeudi 6 février 2020, l’entrée en exploitation du champ gazier Nawara, contrairement aux déclarations de la présidente de la commission de l’énergie et des ressources naturelles à l’ARP et du Parti destourien libre, Abir Moussi.

Cette dernière a, en effet, fait savoir qu’il s’agissait uniquement de tests techniques relatifs à l’extraction du gaz naturel du Sahara de Tataouine, démentant ainsi Youssef Chahed qui a annoncé l’entrée en production dudit champ, lors d’une visite inopinée rapporte radio Mozaique fm.

Et il a pécisé que “Le champ Nawara est le fruit de nombreuses années de labeur et la production du gaz est en croissance continue”

Selon la même source rappelons que Youssef Chahed avait indiqué que ce projet était le plus grand projet en Tunisie d’une valeur de 3,5 milliards de dinars et d’une capacité de production égale à 2,7 millions m3 ce qui représente 50% de la production nationale du gaz supplémentaire, 7000 barils de pétrole et 3 200 barils de gaz liquide.