Industries pharmaceutiques: Ben Youssef appelle à présenter la charte de partenariat public- privé au conseil ministériel

Le ministre de l’Industrie et des PMEs, Salah Ben Youssef a souligné, lundi, l’impératif de soumettre, dans les plus brefs délais, la charte de partenariat public/privé dans le secteur des industries pharmaceutiques, au conseil ministériel.

Cette charte vise principalement à améliorer la compétitivité des établissements exerçant dans le secteur des industries pharmaceutiques , indique un communiqué publié à l’issue d’un entretien entre le ministre, la présidente de la chambre syndicale nationale des industries pharmaceutiques, Sara Masmoudi et le DG des industries manufacturières, Fethi Sahlaoui.

Elle a également pour objectif de porter les exportations pharmaceutiques à 40% de la production locale et de créer 4 mille postes d’emploi supplémentaires à l’horizon 2024.

En Tunisie, le secteur des industries pharmaceutiques compte 32 unités industrielles moyennant un investissement estimé à 1400 millions de dinars. Il emploie près de 9 mille salariés principalement des cadres. Le taux de couverture du pays en médicaments dépasse les 72% et les exportations du secteur représentent 18% de la production locale.