INS: Le taux d’inflation est resté inchangé à 4,9%, en janvier 2021

Le taux d’inflation s’est stabilisé à 4,9%, en janvier 2021, pour le troisième mois consécutif, après avoir enregistré un taux de 5,4% en octobre 2020, a annoncé l’Institut National de la Statistique (INS), vendredi.Cette stabilité est expliquée d’une part, par l’accélération du rythme d’augmentation des prix du groupe alimentation (4,9% contre 4,4% en décembre) et des services des restaurants et café (10,1% contre 9,9%), et d’autre part par la décélération observée au niveau du rythme d’augmentation des prix des articles de ménage et d’entretien courant du foyer (4,8%, contre 5,0% en décembre), ainsi que les prix des biens et services divers (5,5% contre 5,8%).L’INS a fait état, ainsi, de la hausse des prix du groupe alimentation, en janvier 2021, de 4,9% sur un an (4,4% en décembre 2020). Ce taux est expliqué par l’augmentation des prix des légumes de 13,5%, du groupe » lait, fromages et œufs » de 5,7%, des huiles alimentaires de 5,5%, et des poissons de 5%, contre une légère baisse des prix des fruits de 0,5%.De même, les prix des produits manufacturés ont augmenté de 4,6% en raison de la hausse des prix des matériaux de construction de 6,7% et des produits d’entretien courant du foyer de 6%. Pour les services, les prix ont augmenté de 5,3%, sur un an, en raison de la hausse des prix des services des restaurants et cafés de 10,8%, des services de santé de 6,8% et les loyers de 4,7%.Pour ce qui est des prix à la consommation au mois de janvier 2021, ils ont augmenté de 0,7%, sur un mois, contre 0,3% en décembre 2020. Cette hausse provient essentiellement, de l’augmentation des prix des produits alimentaires de 1,4%, des prix des services de restaurants et hôtels de 0,9% et des produits et services divers de 0,6%.

