Israël : 2 bataillons détournés de Gaza vers Beit Lid après l’invasion d’une base militaire par des émeutiers

Deux bataillons de la brigade Nahal et un bataillon de la 401e brigade ont été informés par l’armée qu’ils seraient transférés à la base militaire de Beit Lid au lieu de la bande de Gaza dans les jours à venir, a rapporté la radio de l’armée lundi soir. Ce transfert intervient après l’invasion de la base par des émeutiers.

L’intrusion dans la base et les tentatives d’intrusion dans les tribunaux militaires ont été qualifiées d’incidents graves. À la suite de ces incidents, plusieurs compagnies des Forces de défense israéliennes ont été déployées dans la première phase, et dans la deuxième phase, des bataillons arriveront pour protéger la base de Beit Lid contre les troubles.

C’est dans cette base que se déroule l’enquête sur les huit soldats de réserve soupçonnés d’avoir commis les infractions. Les émeutiers protestent contre la détention de réservistes de Tsahal par la division des enquêtes criminelles pour les mauvais traitements présumés infligés à un membre de la Nukhba qui avait été initialement détenu à Sde Teiman.

