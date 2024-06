Israël accentue son offensive militaire à Gaza

Israël a annoncé une nouvelle campagne militaire contre Hamas dans le centre de la bande de Gaza mercredi, où des médecins palestiniens ont déclaré que des dizaines de personnes avaient été tuées dans des frappes aériennes, ce qui complique les discussions attendues entre les médiateurs pour tenter de finaliser un accord de cessez-le-feu.

Au moins 44 Palestiniens ont été tués dans des frappes militaires israéliennes dans le centre de la bande de Gaza depuis mardi, ont déclaré des responsables de la santé dans l’enclave.

L’armée israélienne a déclaré que des avions à réaction frappaient des cibles de Hamas dans le centre de la bande de Gaza, tandis que des forces terrestres opéraient « de manière ciblée avec l’aide des services de renseignement » dans la zone d’Al-Bureij, l’un des sites de réfugiés établis de longue date à Gaza.

« Les forces de la 98e division ont entamé une campagne précise dans les zones de Bureij Est et de Deir al-Balah Est, en surface et sous terre en même temps », a indiqué un communiqué de l’armée israélienne.

Les habitants ont déclaré que les forces israéliennes avaient envoyé des chars dans Bureij et que des avions et des chars avaient pilonné les colonies voisines d’Al-Maghazi et d’Al-Nuseirat, ainsi que la ville de Deir Al-Balah, où les chars n’ont pas envahi.

« Chaque fois qu’elle parle de nouveaux pourparlers de trêve, l’occupation utilise une ville ou un camp de réfugiés comme moyen de pression. Pourquoi les civils, les personnes en sécurité dans leurs maisons ou leurs tentes, devraient-ils en payer le prix ? » a déclaré une habitanteà Reuters par l’intermédiaire d’une application de chat.

