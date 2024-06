Israël étend la coopération entre les banques israéliennes et palestiniennes

Le ministre israélien des finances, Bezalel Smotrich, a prolongé une dérogation autorisant la coopération entre son système bancaire et les banques palestiniennes de Cisjordanie, a déclaré dimanche le porte-parole du ministre.

Cette dérogation, qui devait expirer à la fin du mois de juin, permet aux banques israéliennes de traiter les paiements en shekels pour les services et les salaires liés à l’Autorité palestinienne. Sans cette dérogation, l’économie palestinienne aurait été touchée.

Smotrich a prolongé la dérogation lors d’une récente réunion du cabinet, a déclaré son porte-parole.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré qu’il était important de maintenir les relations de correspondance bancaire israélo-palestinienne pour permettre aux économies meurtries de la Cisjordanie et de la bande de Gaza de fonctionner et pour contribuer à assurer la sécurité.

