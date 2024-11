Israël : Le parti dirigé par Bennett pourrait remporter les élections, selon un sondage 

Si les élections avaient lieu aujourd’hui, le parti dirigé par l’ancien premier ministre Naftali Bennett obtiendrait 24 sièges, tandis que le Likoud tomberait à 21, selon un sondage publié vendredi par Maariv.

Le sondage indique également que le parti l’Unité nationale passerait à 14 sièges et que Yesh Atid en obtiendrait 12. Les démocrates n’obtiendraient plus que 9 sièges, Shas et United Torah Judaism 8 sièges chacun, Yisrael Beiteinu et Otzma Yehudit 7 sièges chacun, et Hadash-Ta’al et Ra’am 5 sièges chacun.

Malgré cela, l’enquête a montré que cette semaine, le Likoud et son bloc de coalition ont gagné deux sièges à la Knesset, reflétant une résurgence du soutien des électeurs dans le cadre des discussions sur un accord potentiel avec le Liban.

- Publicité-