L’armure d’Hannibal, homme politique et fin stratège de l’époque carthaginoise qui était exposée en Italie et un peu partout dans le monde vient d’être restituée à la Tunisie ce vendredi 18 septembre 2020.

Une équipe de l’Institut national du patrimoine est partie en Italie, mardi pour réceptionner les pièces archéologiques exposées en Italie et non restitués à cause de la pandémie du coronavirus.

La polémique suscitée par cette affaire est désormais close, rapporte Mosaique fm.